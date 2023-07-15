اليوم السابع
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كيفية التقديم على وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة.. اعرف الخطوات

السبت، 15 يوليو 2023 04:00 ص
كيفية التقديم على وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة.. اعرف الخطوات محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثير من الشباب عن كيفية التقديم على فرص العمل التي يعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بشكل دوري في مختلف التخصصات بمزايا تأمينية.

وكشف الجهاز في بيانه الأخير عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة، موضحا الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

1- أفراد أمن في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من دبلوم.

-السن من 18 : 45 سنة.

-12 ساعة عمل.

-يوجد سكن ووجبتين.

 

2-أفراد أمن بقرية سياحية في العين السخنة.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من إعدادي.

-السن من 18 : 45 سنة.

-12 ساعة عمل.

-يوجد سكن.

 

3-أفراد أمن بمخزن في المنطقة الصناعية بأكتوبر.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من إعدادي.

-السن من 18 : 45 سنة.

-يوجد سكن.

 

4-أفراد أمن في العلمين الجديدة.

شروط ومزايا التقديم:

-المؤهل بداية من إعدادية.

-السن من 18 : 45 سنة.

-يوجد سكن.

وأوضح الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، مشيرا أن الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

ونوه إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198.


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