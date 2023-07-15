فريق "100 يوم صحة" يفحص المترددين على كنيسة مار جرجس بالسويس.. صور

السويس_ السيد فلاح

نظمت الفرق الطبية المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بمحافظة السويس، قافلة طبية بكنيسة مار جرجس بجنيفة بحي الجناين، لتقديم خدماتها بالمجان للمواطنين في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وخدمات دعم صحة المرأة والطفل ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، وغيرها من المبادرات المنوه عنها سابقًا، والتي من شأنها تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة أمل رشدي، وكيلة وزارة الصحة بالسويس، وفي إطار مواصلة الجهود للوصول لجميع المواطنين بجميع أرجاء المحافظة.

إضافة إلي دور فريق التواصل المجتمعي التابع لإدارة الإعلام والتثقيف الصحي بالمديرية في توعيه المواطنين بأهمية هذه الحملات ودورها في تأمين الحياة الصحية السليمه وأهمية الكشف الدوري للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال مثل هذه المبادرات الهامة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ودعم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة المتابعة على مدار الساعة لحملة "100يوم صحة" بجميع الإدارات الطبية على مستوى المحافظة وبالميادين الرئيسية والوحدات الصحية للفرق الطبية الثابتة والمتحركة.