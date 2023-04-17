مديرية الصحة بالأقصر تدفع بفرق طبية متنقلة استعداداً لعيد الفطر المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن إستعدادها لعيد الفطر المبارك عبر رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية، واستمرار حالة الطوارئ وتشديد الرقابة والمرور علي مدار الساعة فى جميع المنشآت الصحية، وإلغاء الإجازات للأطقم الطبية.

وأكد الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، توفير جميع المستلزمات والأدوية والأمصال، كما تابع وضع بنك الدم وتوافر الفصائل الدموية به، وتجهيز مجموعات متفرقة من غرف الطوارئ بالمديرية والمحافظة، وفرق مرور على متاجر الأغذية واللحوم، وفرق أخري مجهزة للمرور علي المستشفيات والوحدات للتأكد من تفعيل جداول نوبتجيات العيد، وعلي صعيد آخر، تم تجهيز فرق الإنتشار السريع، واستعداد هيئة الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة.

وكان قد أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على أنه تزامناً مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، فقد كثفت المديرية مجهوداتها في أعمال التأمين الطبي اللازم، حيث جرى الدفع بعدد من الفرق الطبية المتحركة، وعدد من العيادات المتنقلة التابعة للقوافل العلاجية بجوار بعض المناطق الحيوية، حيث يتم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني لمرتادي تلك المناطق والمواطنين، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية.

وكان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي بحضور كلا من محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، وهدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، حيث شهدت الجلسة مناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ خلال اللقاء، على رفع درجة الطوارئ بمستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف القطاعات، وتشكيل غرف عمليات خلال الأجازات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مع تكثيف حملات الطب البيطري والتموين والمرور والحماية المدنية والجهات المعنية.