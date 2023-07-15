فريق طبي بقنا العام ينجح في إجراء عملية ناسور شرياني وريدي بالمخ لأول مرة

قنا صابر سعيد

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام في إجراء أول حالة ناسور شرياني وريدى بالمخ بصعيد مصر، بواسطة القسطرة المخية وغلقه بماده متخثره "اونيكس"، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، تعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة.

تكون الفريق الطبي من الدكتور اسلام المالكى أستاذ مساعد القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفي العام والدكتور حازم عبد الخالق أستاذ القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعى بطنطا، الدكتور عادل على، أستشارى التخدير ورئيس قسم العمليات، الدكتور أحمد عبدالرحيم، أخصائى التخدير، الدكتور محمد الأنصارى، أخصائى التخدير، مصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطرة، أحمد الحايس، أخصائى الأشعة التصويرية، ومن طاقم التمريض رقيه محمد، منى سعد.

قال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المريض يبلغ من العمر 76 عاما وأجريت له جراحة ناجحة هي الأولى من نوعها في صعيد مصر، والمريض بصحة جيدة بعد إجراء تلك الحراجة لها، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والفريق الطبي الذي تفانى في عمله وقدم خدمة طبية متميزة.