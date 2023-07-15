فرق مبادرة 100 يوم صحة تنتشر بقنا وتوفر خدماتها لجميع أفراد الأسرة.. صور

قنا صابر سعيد

هدفها الأول صحة الإنسان ومن هذا المنطلق جابت شوارع ومدن محافظة قنا منذ انطلاقتها خلال الفترة الماضية، فهنا في الوحدات الصحية والشوارع والنوادي والمساجد الكبرى تتواجد تمركزات لأعضاء مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية و جودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

ومنذ انطلاقتها وزعت مديرية الصحة بقنا رجالها في جنوب وشمال المحافظة وبمدينة قنا كخلية النحل لخدمة المواطنين الذين يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية للاطمئنان على أنفسهم امتدادًا للمبادرة الرئاسية الكبرى 100 مليون صحة، وتهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين.

وقال سعد الدين محمود، مدرس، إن المبادرات الرئاسية لاسيما في مجال الصحة توفر حياة كريمة للمواطن وتتيح لهم الكشف والعلاج المجاني الذي يضمن لهم الحفاظ على صحتهم والفحص الدوري، وهذا ما حدث في مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وامتداد لتلك المبادرة جاءت مبادرة 100 يوم صحة والتي توفر الفحص والكشف المجاني وتساعد في اكتشاف الأمراض بشكل مبكر وعلاجها وهو ما حدث مع بعض الأشخاص الذي اكتشفوا إصابتهم بفيروس في المرحلة الأولى وقامت الصحة بعلاجهم.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي تخدم كافة أفراد الأسرة، مثل الكشف عن مرض الضغط والسكر والإعتلال الكلوي والفحص الاكلينيكي للثدي، للتأكد من خلو السيدات من سرطان الثدي.

وأشار تاوضروس، إلى أنها كذلك تقدم خدمات العناية بالأم والجنين وعلاج ضعف السمع لدي الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلي خدمات القوافل العلاجية والتطعيمات الروتينية، كما لفت إلى تواجد فرق 100 يوم صحة بالوحدات الصحية والتجمعات الكبرى والنوادي ومراكز الشباب وكذلك ساحات المساجد وأمام النقابات كي توفر على المواطن المجهود وتعب التنقل وتوفر له الخدمة الطبية المناسبة ضمن المبادرة.