عمره 150 عاما.. سوق السمك بالقيسارية أقدم أسواق أسيوط.. فيديو وصور

اسيوط -هيثم البدري

يعتبر سوق السمك أو "حلقة السمك" بالقيسارية من أقدم أسواق الأسماك على مستوى محافظة أسيوط، حيث يصل عمر السوق إلى أكثر من 150 عاما ويشتهر السوق بالعديد من أنواع السمك المعروفة بالإضافة إلى أن أسعار هذا السوق أقل بكثير من المحال التجارية، والأسواق الأخرى الموجودة بمحافظة أسيوط ومعظم التجار العاملين فى هذا السوق لهم العديد من السنوات يعملون به ويتوارثون المهنة عن آبائهم ولأجدادهم وتربوا فى هذا السوق منذ سنوات وأصبح لديهم الخبرة الكافية فى بيع وشراء واختيار لأنواع الأسماك التى يقبل عليها المواطن الأسيوطي.

ويقول محمد أحمد أحد تجار الأسماك بحلقة السمك بالقيسارية، إنه يعمل بالسوق منذ أكثر من 50 عاما حيث كان يعمل مع والده، وتربى فى هذا السوق وتوارث المهنة عنهم، موضحا أن سوق القيسارية أو حلقة السمك من أقدم أسواق السمك بمحافظة أسيوط إن لم يكن فى صعيد مصر، فهذا السوق يشتهر بالعديد من أنواع الأسماك النيلية التى تأتى من محافظتى أسيوط وأسوان بالإضافة إلى مزارع كفر الشيخ.

وأضاف ياسر محمود تاجر أسماك بالسوق إنه يعمل بالسوق فى بيع الأسماك منذ أكثر من 40 عاما وتربى فى هذا السوق وقضى حياته كلها فى تجارة وبيع الأسماك، مشيرا إلى أن هذا السوق من أقدم الأسواق فى بيع وتجارة الأسماك على مستوى محافظة أسيوط، وكان هناك عدد كبير جدا من التجار أكثر بكثير من العدد الموجود حاليا يفترشون هذا السوق بأكمله، ولكن هناك من وافته المنية ومنهم من لم يكمل أبناؤهم مسيرتهم فى هذه التجارة وبقى هذا السوق لعدد من التجار الموجود فيه حاليا.

وأضاف على أحمد السيد تاجر أسماك أنه يعمل فى السوق منذ أكثر من 66 عاما وهو من أقدم الأسواق التى يكثر فيها تجارة وبيع الأسماك، موضحا أنه حضر كيلو السمك من البلطى وقت أن كان سعره 10 قروش وكان البيع حينها بالرطل وكان سعر بيع الكيلو من أسماك البياض بجنيه واحد.

وأكد على السيد تاجر السمك بالسوق أنه كان يعمل مع والده، وجده، وأعمامه فى هذه الحلقة بسوق القيسارية، وأن السوق يعمل طوال الأسبوع وهو ما يجعل عليه إقبال طوال الأسبوع بسبب تواجد الأسماك يوميا فى هذا السوق وقله أسعاره التى لا تقارن بالأسعار الأخرى.