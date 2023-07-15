اليوم السابع
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عضو بنقابة البيطريين يوضح فترات تخزين اللحوم المثالية بالفريزر

السبت، 15 يوليو 2023 05:00 ص
عضو بنقابة البيطريين يوضح فترات تخزين اللحوم المثالية بالفريزر النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد البندارى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن المدة الصحيحة لحفظ اللحوم تختلف من نوع لحم لأخر.
 
وأوضح البندارى أن المدة الصحيحة لحفظ اللحوم تأتى على النحو التالى
:
1- تخزين لحم الخروف "الضأن" فى الثلاجة تحت الفريزر بصورة مباشرة يمكن لمدة يومين، وفى الفريزر فتتراوح المدة ما بين 6 إلى 8 أشهر.
2- مدة تخزين لحم العجل: يخزن اللحم فى الثلاجة،  لمدة من 3 الى 4 أيام، وفي الفريزر مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شهرا.
3- مدة تخزين اللحم "الكندوز": فى الثلاجة مدة من 3 الى 4 أيام و أما داخل الفريزر لمدة تصل  إلى سنة.
4- اللحوم المفرومة توضع في الثلاجة لمدة تتراوح من يوم الى يومين على الأكثر، وفي الفريزر لمدة لا تزيد عن من ثلاثة إلى وأربعة أشهر .
5- تخزين اللحم المطهو بأى طريقة، فهى تخزن في الثلاجة لمدة 3 أيام، وفى الفريزر لمدة  لا تزيد عن 3 أسابيع.
 
ولفت البندارى، إلى أنه فى حال الرغبة فى طهى اللحوم المجمدة يتم إخراج الكمية المطلوبة من الفريزر ووضعها على الرف السفلى من الثلاجة، وتجنب وضعها فى الماء، ولا تطهي اللحوم وهى مجمدة حيث أن ذلك يزيد من مخاطر التعرض لبعض الطفيليات.

تخزين اللحوم

مد تخزين اللحوم فى الثلاجة

تخزين اللحوم فى الفريزر

نقابة البيطريين



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