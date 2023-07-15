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ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

السبت، 15 يوليو 2023 06:40 م
ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 12 شخصا لعدد 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غسل الاموال

الداخلية

وزارة الداخلية

حوادث



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