اليوم السابع
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ضبط 34 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وبيع الدقيق بالسوق السوداء فى البحيرة

السبت، 15 يوليو 2023 10:58 ص
ضبط 34 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن وبيع الدقيق بالسوق السوداء فى البحيرة خبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 34 مخبزا بمركزى دمنهور وكفر، لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم  إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 
 
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية . 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.
 
 مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
 
 
 
 
 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

تموين البحيرة

تحرير محاضر



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