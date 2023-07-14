ضبط قمح مخلوط بعلف حيوانى ومصنع مبيدات يقلد علامات تجارية كبرى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى البحيرة ، حملات تموينية مكبرة على الأسواق، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع مبيدات زراعية يدار بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية كبرى، وتم التحفظ على آلاف العبوات من المنتج النهائى ومستلزمات التصنيع والعبوات الفارعة والاستيكارات.

وبمركز بدر تم ضبط 250 كيلو قمح مخلوط بعلف حيوانى و 30 علبة سجائر مجهولة المصدر ومحطة وقود قامت بتجميع 300 لتر سولار لإعادة البيع بالسوق السوداء.

وفى مركز كوم حماده، تم ضبط مصنع يدار بدون ترخيص و يقوم بإعاده تجميع قطع كهربائية لإنتاج لمبات ليد، وتم التحفظ علي 30000 قطعه كهربائية قيد التجميع و كمية كبيرة من العبوات الفارغة كما تم ضبط 300 لمبه منتج نهائي بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجاريه مختلفة.

وتمكنت الحملات بمركز دمنهور من ضبط 200 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهيه الصلاحية وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.