اليوم السابع
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صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 280 وظيفة شاغرة .. اعرف التفاصيل

السبت، 15 يوليو 2023 11:10 ص
صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 280 وظيفة شاغرة .. اعرف التفاصيل صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 280 وظيفة شاغرة
كتب مدحت وهبة

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يعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان".


ونشر الصندوق على صفحتة الرسمية كافة التفاصيل عن الوظائف من خلال لينك الموقع 

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2


ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: (drugcontrol1@drugcontrol.org.eg).





يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

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التضامن

صندوق مكافحة الادمان

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شروط وظائف صندوق مكافحة الادمان



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