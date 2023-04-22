حملة توعية للمواطنين بحديقة شجرة الدر في المنصورة بالتنسيق مع صندوق علاج الإدمان

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه وبالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان، ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية فقد استمرت أعمال تنفيذ مبادرات "أنت أقوى من المخدرات" من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطى والإدمان خلال ايام العيد بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الإدمان.

وقالت الدكتورة هبه البيلى، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الدقهلية، إنه بإشراف ومتابعة الدكتورة فاطمه الزهراء، جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية وفى إطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وتم تنظيم حملة توعية ضد التدخين والإدمان للمواطنين وذلك بحديقة شجرة الدر بالمنصورة تحت شعار "عيدك أحلى بدون دخان" وتضمنت اعمال الحملة تنفيذ أنشطة مختلفة ومتنوعة للأطفال شملت تلوين فى الكراسات ولعب السلم والدخان وتوزيع بلالين تحمل رسائل توعوية والتحدث مع الأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات كما تم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بمخاطر التدخين والمخدرات وكذلك توعية الأسر فى الحديقة وتوزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى أماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتعريفهم بالخط الساخن 16023للعلاج بالمجان وفى سريه تامة وتم تنفيذ اعمال الحملة باشراف بوسى أبو المجد مدير وحده السكان بحى غرب المنصورة، وبمشاركة بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان.

واوضحت أن الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين وتم الرد على استفسارات المواطنين حول آليات التطبيق لقانون مواجهة التعاطى وتم استعراض آليات التوعية للمواطنين للكشف عن المخدرات فى ضوء القانون الجديد وقد لاقت الحملة نجاحا كبيرا وترحيبا من جميع الاسر والمواطنين الذين شملتهم الحملة بحديقة شجرة الدر بالمنصورة.

وأكد "مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.