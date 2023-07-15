"صناع الخير" تسلم 24 صيادا فى أسوان مراكب جديدة بحضور سفير الكويت.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

سلمت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، 24 صيادا،من صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة مركز كوم امبو مراكب صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تصل لنحو 750 ألف جنيه.

حضر الفاعليات، والدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للاعمال الخيريه بالقاهرة والدكتورة نهي طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى.

كما تم افتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة أحدهما انشاءته صناع الخير علي مساحة 140متر ويسع 400مصلي والآخر تم رفع كفاءته، وبجانب هذا ايضا تم افتتاح محطة تنقية مياة الشرب لأهالي قرية بلانة.





وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اختار قري اسوان لتنفيذ هذه المشروعات التنموية بها كونها واحدة من اشد قرى اسوان احتياجا وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الاكثر انتشارا داخل القري المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

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