"صناع الخير" تسلم اليوم 24 صيادا فى أسوان مراكب جديدة بحضور سفير الكويت

يحضر احتفالية افتتاح المشروعات الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة المندوب الدائم للكويت بجامعة الدول العربية والدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للأعمال الخيرية بالقاهرة والدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

تتضمن المشروعات التنموية التي سوف يتم افتتاحها داخل محافظة أسوان تسليم عدد 24 صيادا من صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة مركز كوم أمبو مراكب صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تقارب 750 ألف جنيه.

كذلك يتم افتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة أحدهما أنشأته صناع الخير علي مساحة 140 مترا ويسع 400 مصلي والآخر تم رفع كفاءته، وبجانب هذا أيضا سوف يتم افتتاح محطة تنقية مياه الشرب لأهالي قرية بلانة.

ويتم خلال الاحتفالية تفقد المشروعات التنموية وإعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع بنك القاهرة التشغيل التجريبي لمشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة مشروع مركز استدامة للحرف التراثية النوبية بقري غرب أسوان.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة اختار قري أسوان لتنفيذ هذه المشروعات التنموية بها، كونها واحدة من أشد قرى أسوان احتياجا، وتم اختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادى الأكثر انتشارا داخل القري المستفيدة والمشاطئة لنهر النيل.

وأشار زمزم، إلى أن صناع الخير سوف تطلق خلال الاحتفالية وبالتعاون مع بنك القاهرة مشروعها التنموى الجديد " مركز استدامة لإحياء الحرف التراثية النوبية" الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها وكادت أن تنقرض وتدريب السيدات النوبيات المعيلات على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل، كما يستهدف المشروع أيضا العمل على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محليا ودوليا.

وأكدت الدكتورة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، أن تنفيذ المكتب للأعمال الخيرية التي يتم افتتاحها اليوم بأسوان بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية هدية من الشعب الكويتي وضمن استراتيجية عمل المكتب التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية تمثل أهمية للمستهدفين وتلبي احتياج ضروري لديهم واستمرارا لجهود المكتب الخيرية داخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية سبق لها وقامت داخل محافظة أسوان بإعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية الشهامة مركز ادفو ضمن المرحلة الأولى من مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قامت المؤسسة كذلك بإعادة إعمار القري المتهالكة بقرية المنصورية وإطلاق عدد كبير من سلاسل القوافل الطبية والإغاثية للقرى المتضررة من السيول والأسر التى تضررت من انتشار فيروس كورونا على مدار العامين الماضيين بالتعاون والتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، كما قامت بافتتاح غرفة لمبادرتها قدم صحيح بالمستشفى الجامعى بأسوان لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر لحمايتهم من البتر بالتعاون مع قسم الأعوية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان فضلا عن توزيع المواد الغذائية وبطاطين الشتاء علي عدد كبير من الأسر الأولي بالرعاية.