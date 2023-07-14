مديرية الشباب والرياضة بأسوان تستعد لاستضافة اختبارات "كابيتانو مصر"

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات ، مع إكتشاف المواهب والمتميزين من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية.

وقال محافظ أسوان، إن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإهتمامه ببناء الإنسان المصرى وتطويره بمختلف المجالات ، مع الإستثمار الأمثل لأوقات الفراغ وإستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لفئات النش والشباب وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

ومن جانبه أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن إختبارات النسخة الثانية لمشروع إكتشاف المواهب الكروية " كابيتانو مصر2023 " للموهبين مواليد 2009 سوف تنطلق يومى 15 و 16 من شهر يوليو الجارى بملاعب جامعة أسوان ، مضيفا أن الإختبارات مجانية وبدون دفع أى رسوم أو مقابل مادى حيث تجرى فى الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهراً ، وفى الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءاً.

وأوضح ناصر سليم بأنه من ضمن إشتراطات المشاركة فى الإختبارات أن يكون المتقدم للإختبارات من مواليد 2009 ( 14 سنة ) ، ويتم الحضور بصورة من شهادة الميلاد ، وأن لا يكون المتقدم مسجل بأى نادى أو هيئة رياضية ، لافتاً إلى أنه يتم حضور الإختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى).