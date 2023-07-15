اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 10:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد أول صور من داخل مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية

السبت، 15 يوليو 2023 09:36 م
شاهد أول صور من داخل مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح مجمع مدينة نصر بالقاهرة، اليوم السبت في أول أيام انطلاق أعمال التصحيح.
 
وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة أن يتم مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح مع أخذ الوقت الكافي لتصحيح أوراق الإجابة، مشددا على أن مصلحة الطلاب في المقام الأول ويجب أن يأخذوا حقهم دون أي نقصان.
 
كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، مراكز التصحيح الثلاث بالشرقية، كما تابع الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، مركز تصحيح الثانوية الأزهرية بسوهاج، في إطار المتابعة المستمرة لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح.
 
جدير بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، اليوم السبت، بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصحح للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).
مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية (2)
مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية 

مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية (3)
مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية 

مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية (4)
مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية 

مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية (5)
مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية 

مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية (1)
مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية 

 


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الثانوية الازهرية

الثانوية الازهرية 2023



الموضوعات المتعلقة

جولة تفقدية موسعة لوكيل قطاع المعاهد لمتابعة مراكز تصحيح الثانوية الأزهرية

السبت، 15 يوليو 2023 05:37 م

بدء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية.. وإتاحة موقع التنسيق باختبارات القدرات

السبت، 15 يوليو 2023 12:00 م

انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية اليوم

السبت، 15 يوليو 2023 10:06 ص

الأزهر يعتمد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين "علمى" و"أدبى"

الخميس، 13 يوليو 2023 12:36 م

شاهد فرحة الطلاب فى ختام امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر.. صور

الأربعاء، 12 يوليو 2023 03:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة