زراعة المنوفية: تحرير أكثر من 5 آلاف محضر تبوير أراض زراعية منذ فبراير 2022

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه تم إزالة 77 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثالثة، من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمساحة إجمالية تزيد عن 7 آلاف و990 م2 ، مشيراً إلى أنه تم إزالة 19 حالة تعدي " مبانى أملاك دولة " بمساحة أكثر من 2756 م2 ، و 37 حالة تعدى " زرعة خاصة " بمساحة 2964 م2 ، وكذا إزالة 11 متغير مكانى رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 1460 م2 ، و 10 حالات بناء بدون ترخيص 810 م2.

وأشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والجهات المعاونة خلال أعمال المرحلة الأولى والثانية من الموجة ، لافتا إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بملف التعديات والتصدى بكل حسم لظاهرة البناء المخالف حفاظاً على الرقعة الزراعية، ومؤكداً على إستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولا بأول وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق المستهدف من الموجة.

وفى سياق متصل ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بإستمرار تفعيل محاضر تبوير الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المعتدين ، أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة أنه تم تحرير (5 آلاف و475) محضر تبوير بإجمالي مساحة ( 773 فدانا و12 قيراطا و 7 أسهم ) بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن ، كما تم إسترداد (1280) حالة تم تبويرها بمساحة (118 فدانا و 18 سهما) ورفع كافة التشوينات والانقاض وعودتها الى طبيعتها الزراعية ، وذلك ضمن جهود الدولة المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 19 مايو 2023 ، و المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الماضى، وجارى أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 وحتى 28 يوليو الجارى .