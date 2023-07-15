رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة رسمية للخليج غدا

إيمان حنا

يبدأ رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا غدا الأحد جولته للخليج حيث تشمل الزيارة التى تمتد حتى الثلاثاء، المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر،وهي دول موردة الطاقة الرئيسة لليابان .

ومن المقرر أن يبدأ جولته من المملكة، حيث من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسطK وفق "سبق ".

ومن المقرر أيضا أن يتفق كيشيدا مع ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على التعاون في موارد الأرض النادرة، غداً الأحد، لاستكشاف مشاريع تنموية مشتركة في دول أخرى، مضيفة أن اليابان ستساعد أيضاً على تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها حالياً في السعودية، وتحديداً النحاس والحديد والزنك، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية للصحافيين، قبل أيام، إن "كيشيدا" يعتزم مناقشة أسواق الطاقة خلال زيارته المرتقبة لدول الخليج، بينما يهدف أيضاً إلى تقديم تقنيات يابانية من أجل تحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون.