اليوم السابع
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خلف الحبتور: العلمين الجديدة تتميز بشواطئها الرائعة وتضاهى مثيلاتها فى العالم

السبت، 15 يوليو 2023 07:41 م
خلف الحبتور: العلمين الجديدة تتميز بشواطئها الرائعة وتضاهى مثيلاتها فى العالم العلمين الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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نشر رجال الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى من مدينة العلمين الجديدة، مشيدا بشواطئها الجذابة.
 
وقال الحبتور: "إنها تضاهى أنقى وأجمل الشواطئ في العالم، داعيا كل من يعشق الهدوء والبحر والشمس الدافئة أن يزور الساحل الشمالي في مصر".
 
وأضاف الحبتور في المنشور: "وصلنا بحمدالله وسلامته الى مدينة العلمين في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبي تلبية لدعوة كريمة من أخي وصديقي العزيز المهندس حمدي سليمان وعائلته الفاضلة الكريمة.. منطقة جميلة جداً تتميز بشواطئها الرائعة التي تضاهي أنقى واجمل الشواطيء في العالم.. ادعوا كل من يعشق الهدوء و البحر والشمس الدافئة ان يزور الساحل الشمالي في مصرفهو بحق يستحق الزيارة".
 
وتنظم مدينة العلمين الجديدة، مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأ أولى فعالياته 13 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
 
 
 

الحبتور

خلف الحبتور

العلمين

الساحل الشمالى



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