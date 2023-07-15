ختام الدوري الرياضي لقطاع القنال للاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لقطاع القنال وذلك بمشاركة عدد أربعة محافظات "الشرقية - شمال سيناء - المنوفية - الإسماعيلية" بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

وتضمنت الفعاليات، إجراء التصفيات النهائية في ألعاب (خماسى كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بالإضافة إلى معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والاحتفالات الرياضية والتي بدأت فعالياتها اليوم في الثالثة عصرا بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

وحصل على المركز الأول وكأس القطاع في خماسى كرة القدم مركز شباب البتانون بمحافظة المنوفية كما حصل على المركز الثاني مركز شباب السعديين بمحافظة الشرقية ، وفي كرة اليد حصل مركز شباب تل حوين بمحافظة الشرقية علي المركز الأول بينما حصل مركز شباب البعالوة بمحافظة الإسماعيلية على المركز الثاني، وفي كرة السلة حصل على المركز الأول مركز شباب الزقازيق بحري بمحافظة الشرقية بينما حصل مركز شباب مدينة العريش على المركز الثاني ، وفي كرة الطائرة" بنات" حصل على المركز الأول مركز شباب كمشيش بمحافظة المنوفية بينما حصل على المركز الثاني مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، وفي تنس الطاولة مركز شباب شبرا بخوم محافظة المنوفية بالمركز الأول و مركز شباب 6 أكتوبر العريش بشمال سيناء على المركز الثاني، وفي معرض منتجات الفتاة والمرأة حصلت محافظة الشرقية - مركز شباب منشأة راضوان على المركز الأول على مستوى القطاعات.