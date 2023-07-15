تعرف على نتائج 270 زيارة تفتيشية على الوحدات المحلية والمجالس القروية ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة فى مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، فى كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإدارى، ومكافحة كافة صور الفساد الذى يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية لكل القطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذى.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذى أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"أبريل، مايو، يونيو 2023"، فى مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التى تشارك فى فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل فى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التى تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة فى عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم، خلال الفترة المذكورة، توجيه 270 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية، بواقع 56 زيارة للوحدات المحلية والمجالس القروية شملت(إهناسيا الخضراء، براوة، اطواب، العواونة، سدس، الإدارة الهندسية ببنى سويف، قمبش، باروط، دلهانس، هلية، بياض العرب، الميمون، الحمام، أبسوج، بلفيا، ابشنا، بدهل، ميدوم، صير الملق، قسمى النظافة والإشغالات المنطقة الرابعة(أ، ب)، أنفسط، العواونة، جزيرة ببا، الإدارة الهندسية ببنى سويف، دلاص، الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بنى عدى، أهناسيا الخضراء، المنطقة الثالثة قسمى النظافة والإشغالات التابعين بمركز ومدينة بنى سويف، باروط، ننا، ميدوم، سدس، مشروع النظافة المنطقة الثالثة، مركز ومدينة بنى سويف، الفنت، دشطوط، الشنطور، دلاص، النويرة، بنى عدى، الميمون، ننا، صفط راشين، قسمى الإشغالات بالمنطقتين الثانية والخامسة، هلية، المنطقة الخامسةبالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، تلت، اقفهص، العواونة، قــاى، قمبش، قمن العروس، الحمام، مشروع النظافة، المنطقة الأولى لمشروع النظافة.

وفى قطاع الصحة تم تنفيذ 132 حملة تفتيش شملت: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهى الوحدات الصحية بقرى (مكتب صحة أول بنى سويف، اطواب، نـنـا، الكوم الأحمر، العواونة، مركز طبى شرق النيل، قسم الطب الوقائى، مركز طبى الغمراوى، رعاية الطفل بمركز الفشن، بلفيا، باروط، سنور، العجرة، جبل النور، الحيبة، هلية، أهوة، جاويش، تمام كساب، مكتب صحة رعاية الطفل شارع عبد السلام عارف، مكتب صحة رابع، مستشفى الرمد مركز بنى سويف، العواونه، النويره، بدهل، مكتب صحة رابع، الحكامنة، الحمامأبسوج، بنى قاسم، نزلة حنا، إدارة ناقلات الأمراض، مركز طبى الغمراوى، تزمنت الغربية، دموشيا، قمبش، الفنت، سدس، طحا البيشة، بنى عدى، دلاص،، مستشفى الحميات ببنى سويف، تزمنت الغربية، دموشيامعمل الرصد البيئى التابع للشئون، أبو صيرالملق، مركز رعاية الطفل والأمومة بالفشن، أنفسط.

المركز الطبى بحى الغمراوى، قمبش، مديرية الصحة، مستشفى الصدر ببنى سويف، اهناسيا الخضراء سنور، جزيرة ببا، محجوبة، باها، حاجر بنى سليمان، الكوم الأحمر، بنى هارون، نعيم، بنى سليمان، تل ناروز، دلاص، صفط راشين، هلية، الدوالطة، دنديل، أطواب، طنسا بنى مالو، مكتب صحة أول، إدارة الطب الوقائى، مركز طبى شرق النيل، بنى عدى، مكتب صحة ثالث، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا، بدهل، باروط، ننا، ميدوم، سدس الأمراء، بهبشين، مركز رعاية الأمومة والطفولة بشارع عبد السلام عارف طنسا، بنى هارون، دلاص، اهناسيا الخضراء محجوب، تمام كساب، شاويش، هليه، الشنطور، طرشوب، ننا، أبو شربان، سدس، هليه، مكتب صحة رابع، مستشفى سمسطا المركزى، العواونة، قــاى، العلالمه، العجره، جبل النور، رعاية الطقل بحى المرماح، إدارة أهناسيا، كوم أدريجة، إدارة بنى سويف، منشاء البدينى، ميانة، إدارة أهناسيا، إدارة ببا، مستشفى الصدر، الحرجة، بلفيا.

بجانب أكثر من 90 حملة تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية، والتى شملت 30 زيارة ف قطاع التعليم، تضمنت دواوين المديرية والإدارات ومركز تطوير تكنولوجى والمدارس، و8 زيارات فى قطاع التموين (مديرية وإدارات ومكاتب تموين)، و14 زيارة للقطاع الزراعى (المديرية والإدارات والجمعيات الزراعية)، و14 مثلها فى قطاع التضامن الاجتماعى (المديرية والإدارات والوحدات)، و10 زيارات فى قطاع الطب البيطرى ( المديرية والإدارات والوحدات والمكاتب)، و3 زيارة لمديريتى الإسكان والطرق والنقل، و3 زيارات لمديرية وإدارات العمل "القوى العاملة"، و9 زيارات على مراكز وإدارات الشباب والرياضة.

من جانبه وجه المحافظ بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التى تم اتخاذها حيال المخالفات التى تم رصدها، وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانونى بالمنشآت الخدمية، والعمل على تلافى كافة القصور الإدارى فى بعض الملفات الحيوية والخدمية، مع تكرار المتابعة والمرور الدورى، واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التى تم رصدها لضمان عدم تكرارها مجدداً.