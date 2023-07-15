اليوم السابع
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تحرير 115 محضرا خلال 140 حملة نفذتها "سلامة الغذاء" بالغربية على 890 منشأة

السبت، 15 يوليو 2023 08:31 م
تحرير 115 محضرا خلال 140 حملة نفذتها "سلامة الغذاء" بالغربية على 890 منشأة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية
الغربية محمد طارق

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أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث نفذت الهيئة عدد 130 حملة على 890 منشأة أسفرت عن تحرير 115 محضرا متنوعا. 
 
وأكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط 75 كرتونة زبيب، 40 برميل مخلل 41 طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تنفيذ إعدامات لعدد 106 سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

سلامة الغداء

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