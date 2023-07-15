تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طالب فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال زملاء طالب لقى مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع، في مدينة 6 أكتوبر، وذكروا أنهم يقيمون بالشقة بصحبة الضحية، وخلال محاولته صيانة لمبة إضاءة بالبلكونة، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين أن الإصابات عبارة عن كسور ونزيف نتيجة سقوطه من علو، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن طالب اختل توازنه أثناء صيانة لمبة إضاءة، وسقط من بلكونة الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.