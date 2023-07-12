محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة تشغيل مستشفى سيد سالم وإصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مستشفى سيدي سالم المركزي، للإطلاع على غرفة العناية المركزة والحضانات، وأقسام المستشفى المتعددة، ووجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بسرعة وضع خطة لإعادة تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، إضافة إلى إصلاح أي تلفيات، نتجت عن الحريق بسبب ماس كهربائي بغرفة مجاورة لقاعة المرضى بغرفة العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وأيمن خلف الله، مدير مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، والأطقم الطبية بمستشفى سيدي سالم المركزي.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اطمأن على مرضى مستشفى سيدي سالم ، الذين تم نقلهم أمس لمستشفيات العبور للتأمين الصحي، ومستشفى كفر الشيخ العام، خلال جولة تفقدية له.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى سيدي سالم المركزي، والأطقم الطبية بمرفق إسعاف كفر الشيخ العام، وبمستشفى كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، إضافية للمستشفيات الخاصة، السلامة ودار الشفاء، والتي للجهود المبذولة والتي حدت من اثار الحادث، بحضور الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشسربيني، وكيل مديرية الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور محمد أبو سمره، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي.

كما قدم الشكر للدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، لحسن تصرف منذ البداية الأولى للحريق بحجرة مجاورة لقاعة مرضى العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، كما اطمأن عليه بمستشفى كفر الشيخ العام، لاصابته، مشيدا بالمجهود الذي بذله وكافة الأطقم الطبية بمستشفي سيدي سالم المركزي، ووجه محافظ كفر الشيخ لجنة لمستشفى سيدي سالم، لتحديد التلفيات، وتبين انها بسيطة وجاري أعمال التطوير.