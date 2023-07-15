انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، انتشرت لجان الطب البيطري بكل قرى المحافظة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

يأتى ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، وذلك من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن اللجان مجهزة باللقاحات اللازمة وتضم لجاناً ثابتة وأخرى متحركة تنتقل من بيت لآخر لتغطية كل القرى والتوابع طوال فترة الحملة، مشيرة إلى أنه يتم خلال الحملة التوعية بأهمية التأمين على الماشية وترقيم وتسجيل كل حيوان محصن ببطاقة وتدوين تاريخ التحصينات لكل حيوان؛ للحفاظ على ممتلكات المربين من الثروة الحيوانية.