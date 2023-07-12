انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية فى الفيوم السبت المقبل

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين الماشية "الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد "الأنصاري" مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

فيما أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بجميع مراكز وقري المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية، استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، لافتاً إلى أن الحملات الإرشادية والتوعوية مستمرة مع الحملة القومية للتحصين.

وأضاف، أنّ الحملة تستهدف تحصين عدد 177 ألف رأس ماشية، من خلال 93 وحدة بيطرية، مؤكداً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف على توفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.