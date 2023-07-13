تأجيل محاكمة مديرة شركة أدوية وصيدلى لاستيلائهما على 22 مليون جنيه بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز القطعاني، تأجيل محاكمة كل من " آ.ع.ع" مديرة فرع بشركة أدوية و" م.ال.ع" صيدلي، لجلسة الانعقاد القادم، مع استمرار حبس المتهم الثاني، وضبط وإحضار المتهمة الأولي، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وتعود احداث القضية المقيدة، برقم 1677 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ، ببلاغ بقيام المتهمة الأولى، بالإشتراك مع المتهم الثاني في الاستيلاء على المال العام بقيمة تزيد عن مبلغ 22 مليون جنيه من شركة أدوية.

وكشفت التحقيقات، بأن المتهمة الأولى "آ.ع.ع" بصفتها موظف عام مديرة فرع شركة أدوية تابعة لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، سهلت للمتهم الثاني "م.ال.ع" صيدلي حر وصاحب 3 صيدليات، بغير حق الاستيلاء علي بضائع عبارة عن أدوية ومستحضرات تجميل، مملوكة لجهة عملها قيمتها 22.26.934.29 جنيها ( اثنين وعشرين مليونا وستة وعشرين ألفا وتسعمائه وأربعة وثلاثين جنيها وعشرون قرشا )، وكانت ذلك حيلة بأن وافقت علي صرفها من فرع الشركة رئاستها دون سداد المتهم الثاني لقيمتها نقدا والتجاوزعن الحدود الائتمانية المسوح بها وبالمخالفة للائحة الشركة والتعليمات الصادرة، بإيقاف التعامل مع المتهم الثانى.

وتبين أن المتهم الثاني، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الاولي، في ارتكاب الجريمة، واسفرت التحقيقات ، أن المتهمة الأولي بتمكين المتهم الثاني خلال الفترة من 2020 إلى 2021 من الحصول علي كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل، دون سداد قيمتها وانها اعتادات إخراج البضائع بالمخالفة للقانون ولوائح الشركة، وعلي الرغم من اعتراض مشرف الحسابات بالشركة علي خروج هذة البضائع الا عقب سداد قيمتها، وتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء علي أدوية تزيد قيمتها عن 22 مليون جنيه دون ضمانات كافية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها وحددت دور الانعقاد القادم.