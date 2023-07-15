الصحف العالمية اليوم: جمع مايك بنس 1.2 مليون دولار فقط لحملته يعكس قلة فرصه للفوز.. محامى هانتر بايدن: خطاب ترامب يعرض الرئيس وعائلته للخطر..و25% زيادة فى أسعار المواد الغذائية فى متاجر بريطانيا خلال آخر عامين

كتبت رباب فتحى

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها تراجع شهية الجمهوريين لانتخاب نائب الرئيس الأمريكى السابق، مايك بنس، وتعريض خطاب ترامب الرئيس بايدن وأسرته للخطر.

الصحف الأمريكية

نيويورك تايمز: جمع مايك بنس 1.2 مليون دولار فقط لحملته يعكس قلة فرصه للفوز

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن نائب الرئيس الأمريكى السابق، مايك بنس جمع مبلغًا ضئيلًا قدره 1.2 مليون دولار لحملته الرئاسية ، وفقًا لاثنين من مساعديه ، وهو مبلغ يثير أسئلة ملحة حول شهية الجمهوريين لانتخابه في عام 2024.

وأوضحت الصحيفة أن حملة بنس تسعى الآن للتأهل لأول مناظرة رئاسية للجمهوريين متلفزة الشهر المقبل في ميلووكي، حيث قال أحد المساعدين إنه لم يتلق بعد تبرعات من 40 ألف متبرع ، وهي العتبة المطلوبة لبدء المناظرة.

وكان بنس، الذي دخل السباق في الخامس من يونيو، دائمًا مرشحًا بعيد المنال في سباق سيطر عليها رفيقه السابق ، الرئيس السابق دونالد ترامب. إضافة إلى تحديات بنس ، فهو يتنافس أيضًا ضد مرشحين آخرين ، مثل السناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا ، والذى يروق للناخبين الإنجيليين.

واعتبرت الصحيفة أن دفاع بنس المتكرر عن أفعاله لإثبات هزيمة ترامب أمام الكونجرس في 6 يناير 2021 ، قد أفقد دعم قاعدة ترامب الموالية دون أن يبدو أنه يفوز بالعديد من المتحولين من جناح الحزب الجمهوري الذي يريد المضي قدمًا بعيدا عن الرئيس السابق.

على عكس المرشحين الآخرين الذين استخدموا الحيل عبر الإنترنت لتأمين 40 ألف متبرع ، لم يستثمر السيد بنس كثيرًا في البحث عن مساهمين على الإنترنت. أنفقت حملته 14،230 دولارًا فقط على الإعلانات على فيس بوم و جوجل ، وفقًا للبيانات التي جمعتها Bully Pulpit Interactive ، وهي وكالة تسويق واتصالات ، وهو رقم يمثل واحدًا على أربعين مما تم إنفاقه على تلك المنصات بواسطة فيفيك ، الوافد السياسي الجديد الذى انضم إلى السباق في فبراير.

وفي اعتراف بصراعها لجمع الأموال عبر الإنترنت ، تخطط حملة بنس لإنفاق الجزء الأكبر مما جمعته على برنامج قوي للبريد المباشر يهدف إلى مساعدته في جمع ما يكفي من المتبرعين للتأهل للمناظرة الأولى.

محامى هانتر بايدن لفريق ترامب القانونى: خطابه يعرض الرئيس وعائلته للخطر

أرسل محامي هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكى، رسالة وقف وكف إلى الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب ، قائلًا إن خطاب ترامب يعرض بايدن وعائلته للخطر.

في خطاب ، أوردته قناة "إيه بى سى نيوز" ، قال آب لويل لمحامي ترامب إن خطاب الرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الأخرى قد يؤدي إلى "إصابة" بايدن أو عائلته.

وأشار إلى عدة أمثلة لخطاب ترامب التي قيل إنها أدت إلى أعمال عنف ، بما في ذلك أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول والهجوم على بول بيلوسي ، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وقال لويل "هذا ليس إنذارًا كاذبًا. نحن على بعد رسالة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي من حادثة أخرى ، ويجب أن توضح للسيد ترامب - إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل - أن كلماته قد تسببت في ضرر في الماضي وتهدد بفعل ذلك مرة أخرى."

وانتقد ترامب مرارًا نجل الرئيس بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020 ووجه سلسلة من الاتهامات ضده. وانتقد مؤخرًا صفقة الإقرار بالذنب التي من المقرر أن يوافق عليها هانتر بايدن ، والتي سيعترف فيها بالذنب في جريمتي ضرائب طفيفتين ويعترف بحقائق تهمة السلاح من خلال برنامج التحويل قبل المحاكمة.

وكتب ترامب فى منشور على منصة "تروث" الاجتماعية، "رائع! لقد قضت وزارة عدل بايدن الفاسدة للتو على مئات السنين من المسئولية الجنائية من خلال منح هانتر بايدن مجرد "مخالفة مرور". نظامنا معطوب! " .

كما جادل ترامب الأسبوع الماضي بأن الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض مؤخرًا لا يمكن إلا أن يكون ملكًا لهانتر بايدن أو الرئيس. اعترف هانتر علنًا بالصراعات الماضية مع إدمان المخدرات وهو في حالة تعافي.

الصحف البريطانية

جارديان: 25% زيادة فى أسعار المواد الغذائية فى متاجر بريطانيا خلال آخر عامين

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أسعار المواد الغذائية في المتاجر البريطانية زادت بنسبة تزيد عن 25% خلال العامين الماضيين وفقًا لمجموعة المستهلكين "ويتش؟"، فى الوقت الذى أجبر فيه تجار التجزئة على عرض معلومات مفصلة عن الأسعار على المنتجات والعروض الترويجية حتى يتمكن المتسوقون من العثور على أفضل صفقة.

وقالت مجموعة المستهلكين "ويتش؟"، إن الحكومة بحاجة إلى سد الثغرات التي تؤدي إلى ممارسات تسعير "مربكة وغير متسقة" في بعض المتاجر الكبرى. في الشهر الماضي أبلغ عن متاجر تيسكو هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة لأنها لا تقدم أسعار الوحدات - مثل سعر كل 100 جرام أو 100 مل - للعروض التي تستخدم كتكتيك مبيعات لجذب المتسوقين.

وأوضحت الصحيفة أن غياب أسعار الوحدات جعل من الصعب على متسوقي تيسكو مقارنة القيمة مقابل المال بين العبوات ذات الأحجام المختلفة والزجاجات والعلامات التجارية.

وقالت سو ديفيز ، رئيس السياسة الغذائية فى مجموعة "ويتش؟"، "لم تساعد ممارسات التسعير المربكة وغير المتسقة التي تستخدمها بعض محلات السوبر ماركت على هذا الأمر ، مما يجعل من الصعب للغاية معرفة كيفية العثور على أفضل المنتجات ذات القيمة."

من المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء بيانات التضخم لشهر يونيو ، والتي من المتوقع أن تظهر تراجع المعدل الرئيسي إلى 8.2% من 8.7% في مايو - ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ووجدت مؤسسة "ويتش؟"، استنادًا إلى أسعار 25 ألف منتج عبر ثمانية متاجر سوبر ماركت ، أن تضخم الطعام والشراب بلغ 15.4% في 12 شهرًا حتى يونيو ، انخفاضًا من 16.5% في مايو. وكانت أعلى قراءة للتضخم فى متاجر ليدل بنسبة 21.4% ، يليها متجر ألدي بنسبة 19.3%.

صحيفة: إضرابات نقابات بريطانيا عائقا أمام فوز زعيم العمال بالانتخابات المقبلة

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر سيواجه تحديا بسبب إضرابات أكبر نقابات العمال في بريطانيا التي تطالب بزيادات كبيرة في الأجور للقطاع العام إذا فاز حزب العمال في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت أن نقابات "يونايت" و"يونيسون" سوف تتحدى خلال أيام الموقف المالي الصعب لزعيم حزب العمال في اجتماع منتدى السياسة الوطنية للحزب لوضع الخطوط العريضة لخطته للحكومة.



سير كير ستارمز

وتُظهر الاقتراحات الخاصة بمؤتمر نوتنجهام ، الذي اطلعت عليه صحيفة "إندبندنت" ، أن "يونايت" ستطالب بالتزام حزب العمال "باستعادة مستويات رواتب القطاع العام التي تآكلت بسبب 13 عامًا من التخفيضات والتجميد". كما تريد من حزب العمال إلغاء هيئات مراجعة الأجور المستقلة ، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة للغرض". وهذا من شأنه أن يثير احتمالية تكرار المفاوضات بين وزراء حكومة العمال والنقابات في ارتداد إلى الستينيات والسبعينيات.

وتسعى "يونيسون" للحصول على تعهد بأن حزب العمال سيضمن الأجور "على الأقل مواكبة للتضخم" ، بينما تريد نقابة عمال البلدية وعدًا ثابتًا لإصلاح الطريقة التي يتم بها تحديد أجور القطاع العام.

ومن المتوقع أن يتم دعم هذه المطالب من قبل النقابات اليسارية بما في ذلك نقابة رجال الإطفاء (FBU) ونقابة عمال الاتصالات وأسليف ، التي تمثل سائقي القطارات.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم إمكانية مقاومة ستارمر للمطالب بضمان زيادة الأجور ، فإن النقابات تخطط لرفع قضيتها إلى المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر ، حيث يحصل كل منهم مع أحزاب الدائرة الانتخابية على 50 في المائة من الأصوات وسيكون لديهم فرصة لإلحاق الهزيمة بالقيادة ما لم يتم الاتفاق على صيغة حل وسط. سيصادق المؤتمر على برنامج سياسة حزب العمال ، لكن سيتم تحديد البيان الانتخابي النهائي من خلال اجتماع مشترك لحكومة الظل واللجنة التنفيذية الوطنية للحزب ، حيث يتمتع حلفاء ستارمر بالأغلبية.