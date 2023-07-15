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الزراعة: لجنة من الآثار تتابع وترمم أى قطعة أثرية خلال تطوير حديقة الحيوان

السبت، 15 يوليو 2023 11:16 م
الزراعة: لجنة من الآثار تتابع وترمم أى قطعة أثرية خلال تطوير حديقة الحيوان جانب من التغطية
محمد شعلان

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أكد أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن المعلومات الدائرة حول تجريف النباتات والأشجار النادرة خلال تطوير حديقة الحيوان كلام عاري عن الصحة، مفيدا بأن التحالف المصري المعني بتطوير الحديقة يركز على هذا الملف في أول أعماله.
 
وأضاف أحمد ابراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن التحالف اتفق مع مجموعة من خبراء الآثار سيدخلون الحديقة ويقومون بترميم أي قطعة أثرية، مؤكدا أن أول شيء سيتم عمله في تطوير الحديقة لجنة من الأثار تتابع وترمم أي حاجة فيها مشكلة لأنها مقتنيات لا تعوض.
 
وتابع، "كل ما هو أثري ونادر في حديقة الحيوان سيتم الحفاظ عليه وترميمه ومتابعته بشكل دوري، والوزير السيد القصير يؤكد باستمرار أن كل شيء نادر في الحديقة يتم الحفاظ عليه ولا إزالة أو تجريف لأي نباتات نادرة سواء حديقة الحيوان أو الأورمان".

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