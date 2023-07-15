الرئيس الأوكرانى: لا توجد تهديدات واسعة النطاق وكامل تركيزنا على خط المواجهة

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه بحلول اليوم لم تعد هناك تهديدات واسعة النطاق وان كامل تركيز القوات الأوكرانية على خط المواجهة.

ووفقا لخطاب زيلينسكي عبر الفيديو أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم)، فإن القوات الروسية على الأراضي الجنوبية والشرقية لأوكرانيا تستثمر كل ما في وسعها لوقف القوات الأوكرانية. وقال كل ألف متر من التقدم، وكل نجاح لكل من ألوية القتال لدينا يستحق الامتنان.. كل من يذهب في الهجوم، كل من يصد الهجمات، يقوم بعمل رائع ، وأنا ممتن لكل من محاربينا". وفقا لقوله.

وقال: "لقد عقدت اجتماعا مفصلا للغاية مع هيئة الأركان، وركز الاجتماع بشكل أساسي على خط المواجهة.. الوضع في جميع الجبهات الرئيسية - الدفاع ضد الهجمات الروسية وخطواتنا النشطة إلى الأمام. بالإضافة إلى كل ما هو مهم لهذا الغرض.. قذائف وأسلحة ومعدات. الاستخدام الرشيد للقذائف والإمدادات من الشركاء وإنتاجنا الأوكراني والخدمات اللوجستية.

وتابع: أنه كما هو الحال دائما في هيئة الأركان، كانت هناك تقارير من قادتنا: القائد العام، قادة التوجيهات العملياتية، وقادة من مناطق محددة من خط المواجهة. وكذلك وزير الداخلية ورئيس حرس الحدود و كان هناك تقرير مهم من رئيس مديرية المخابرات حول الوضع في بيلاروسيا - نحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك من حيث الأمن. واعتبارا من اليوم، لا توجد تهديدات واسعة النطاق. ينصب تركيزنا الكامل على خط المواجهة.

وأشار إلى أنه لم يجري الانتهاء بعد من العمل الدولي المخطط له خلال الأسبوع. ستكون هناك مفاوضات مهمة بالنسبة لأوكرانيا. ونحن نستعد بالفعل للأسابيع القادمة. لن نخفض نشاطنا الدولي ليوم واحد، لا سيما فيما يتعلق بصيغة السلام، والضمانات الأمنية لأوكرانيا في طريقها إلى الناتو، والاتفاقيات مع الشركاء بشأن الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا. نحن نعد أيضا قرارات جديدة بشأن العقوبات ضد روسيا.