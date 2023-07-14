اليوم السابع
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اليوم.. غلق باب الطعون على المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:10 م
اليوم.. غلق باب الطعون على المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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تغلق اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، باب تلقى الطعون على أسماء المرشحين بالانتخابات، وذلك بعد انتهاء الفترة المُحددة لها، اليوم الجمعة، 14 يوليو 2023، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.

 

وحددت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، السبت 22 يوليو موعدا لفتح باب التنازلات بين المرشحين، وحتي الخميس 27 يوليو ، تمهيدا لإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالانتخابات يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

 

الجدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

 

وكان قد تم فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.


نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

فترة الطعون بانتخابات الاطباء



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