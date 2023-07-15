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التعليم: امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين سارت دون مشكلات

السبت، 15 يوليو 2023 03:38 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين سارت دون مشكلات غرفة الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى عدد (1824) طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، صباح اليوم مادة الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.
 
وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.
 
 
وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين

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