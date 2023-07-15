اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات غرق شخصين فى نهر النيل بالبدرشين

السبت، 15 يوليو 2023 10:44 ص
التحريات تكشف ملابسات غرق شخصين فى نهر النيل بالبدرشين الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حادث غرق شخصين، بنهر النيل، بمنطقة البدرشين، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، حيث أكدوا تعرضهما للغرق، لعدم إجادتهما السباحة، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين في نهر النيل بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شخصين، تعرضا للغرق، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


غرق شخصين

نهر النيل

البدرشين

امن الجيزة



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