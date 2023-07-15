اليوم السابع
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الإعدام للمتهمين بقتل مسن والتخلص من جثته فى مجرى مائى بالمحلة

السبت، 15 يوليو 2023 05:09 م
الإعدام للمتهمين بقتل مسن والتخلص من جثته فى مجرى مائى بالمحلة اعدام
الغربية مصطفى عادل

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قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة سمكرى دراجات نارية ومكوجى، بالإعدام المتهمين شنقا، لقيامهما باستدراج مسن يبلغ من العمر 65 عاما وهو خارج من المسجد عقب صلاة العشاء، بحجة قيامه برفع مواد بناء مقابل حصوله على 100 جنيه، وتعدوا عليه بالضرب بشاكوش وأسلحة بيضاء ولم يتركوه إلا جثة هامدة وسرقوا مبلغا ماليا ما يقرب من 65 ألف جنيه وتخلصوا من الجثة فى مجري مائي.
 
كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف غموض واقعة اختفاء المجني عليه بعد خروجه من صلاة العشاء، حيث تبين قيام المتهمين باستدراجه لشقة احدهما بحجة القيام ببعض الأعمال مقابل أجر، وقاما بوضع مخدر في الشاي له وما أن ظفرا به حتي قام أحدهما بضربه على رأسه بمطرقة ضربتين وسقط غارقا في دمائه، وقاما بعد ذلك بوضع الجثمان في غسالة مياه ونقله بدراجة نارية لمجري مائي والتخلص من الجثة، بعد أن سرقا منه مبلغ 65 ألف جنيه.
 
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بشراء ثلاجة جديدة وسماعات وسداد ديونه بينما قام الثاني بالهرب لمدينة رأس البر
 
 
 

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قتل مسن بالمحلة



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