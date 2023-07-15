اعترافات لص المساكن بعين شمس: بسرقها بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطل المتهم ب سرقة المساكن بمنطقة عين شمس ، اعترف بارتكابه وقائع سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بقيامه ببيع بعض المشغولات الذهبية لعميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالى ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.