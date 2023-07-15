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إعادة الحركة المرورية بكوبري كفر الجزار ببنها بعد تصادم 4 سيارات دون خسائر بشرية

السبت، 15 يوليو 2023 04:09 م
إعادة الحركة المرورية بكوبري كفر الجزار ببنها بعد تصادم 4 سيارات دون خسائر بشرية إعادة الحركة المرورية بكوبري كفر الجزار
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد كوبري كفر الجزار في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، تصادم 4 سيارات دون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى على الفور الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها والمرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها بعد تعطلها لدقائق.

 
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم 4 سيارات بكوبري كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين تصادم 4 سيارات دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها. 
 
 
 
 

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

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