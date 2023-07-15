إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة، تم نقل 5 أشخاص منهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، ورفض 2 نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل، وميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 14 طريق سفاجا - الغردقة، على الفور تم الدفع بعد سيارات لمكان الحادث.

وتبين فور وصول الاسعاف لمكان الحادث اصابة 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم لمستشفى سفاجا المركز، ورفق اثنين نقلهم للمستشفى لسهولة إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.