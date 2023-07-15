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إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة

السبت، 15 يوليو 2023 11:47 ص
إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة، تم نقل 5 أشخاص منهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، ورفض 2 نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل، وميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 14 طريق سفاجا - الغردقة، على الفور تم الدفع بعد سيارات لمكان الحادث.
 
وتبين فور وصول الاسعاف لمكان الحادث اصابة 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم لمستشفى سفاجا المركز، ورفق اثنين نقلهم للمستشفى لسهولة إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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