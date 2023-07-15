إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية كفر محفوظ بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ميكروباص بطريق قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.