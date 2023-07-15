إصابة عاملين بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء العبث بسلاح نارى بدار السلام سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى ، عاملين محولين من مستشفى دار السلام المركزى، مصابين بطلق نارى أحدهما بالقدم اليسرى، والثانى بالفخذ الأيمن، وذلك إثر خروج طلقة نارية من سلاح غير مرخص أثناء العبث به بمنزل الأول، تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المصاب الأول.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة عاملين بطلق نارى بدائرة مركز شرطة دار السلام حال قيامهما بالعبث بسلاح نارى غير مرخص.

والفحص تبين من خلال التحريات بوصول كل من:-عبد العاطي ع م س 31 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالقدم اليسرى فتحتي دخول وخروج " وعبد الحميد ح ع س 35 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيمن ويقيمان بناحية أولاد خلف دائرة مركز دار السلام الى مستشفى الجامعي بسوهاج.

وبسؤال المصابين أفادا بأنه أثناء تواجدهما بمنزل الأول وقيامه بالعبث بسلاح ناري خاصته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته المشار إليها، واستقر المقذوف بالفخذ الأيمن للثاني ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .