اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 02:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 22 حالة تعد فى 4 مراكز بالمنيا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21

السبت، 15 يوليو 2023 01:16 م
إزالة 22 حالة تعد فى 4 مراكز بالمنيا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21 إزالة التعديات
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة تنظيم حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.
 
ففى سمالوط، تمكنت الوحدة المحلية 7 حالات منها 6 حالات بالبناء المخالف على أرض زراعية بقريتى قلوصنا و التوفيقية وحالة بقرية منقطين .
 
وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 13 فى أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب وقري شلقام وصندفا والقيس .
 
كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعد على أرض زراعية بقرية مطاى البلد .
 

املاك الدولة

ازالة تعديات

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة