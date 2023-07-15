إزالة 22 حالة تعد فى 4 مراكز بالمنيا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 21

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة تنظيم حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات ، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.

ففى سمالوط، تمكنت الوحدة المحلية 7 حالات منها 6 حالات بالبناء المخالف على أرض زراعية بقريتى قلوصنا و التوفيقية وحالة بقرية منقطين .

وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 13 فى أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب وقري شلقام وصندفا والقيس .

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعد على أرض زراعية بقرية مطاى البلد .