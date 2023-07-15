إجلاء أكثر من 500 شخص بسبب حريق غابات فى جزيرة "لابالما" بإسبانيا

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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم /السبت/، إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص لتجنب حريق غابات اندلع فى جزيرة "لابالما" بجزر الكنارى فى المحيط الأطلسى.

وقال رئيس جزر الكنارى فرناندو كلافيجو - بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية - "إن الحريق بدأ فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى منطقة غابات شمال غرب الجزيرة، حيث تعرض ما لا يقل عن 11 منزلا للدمار فى المساحة التى تعرضت للحريق، والتى تبلغ مساحتها نحو 345 فدانًا".



وأضاف: "بالموارد التى نستخدمها، نأمل أن نتمكن من السيطرة على الحريق اليوم، لكن الرياح تتغير"، مشيرا إلى أنه من المتوقع هبوب رياح عاتية، والتى بجانب جفاف التضاريس وقلة الأمطار ستزيد من تعقد الوضع.. وأوضح أن عدد الأشخاص الذين فى حاجة إلى الإجلاء من المنطقة قد يصل إلى ألف شخص.



وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسبانى نشر 150 فردا من رجال الإطفاء التابعين له لمساعدة أطقم الإطفاء المحلية فى مكافحة الحريق، لافتة إلى أن السلطات المحلية نشرت 4 وحدات إطفاء و4 مروحيات للسيطرة على النيران.