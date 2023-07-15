أكثر من 50 ألف محضر مخالفات وإزالات نفذتها شرطة مرافق الشرقية خلال 4 شهور

الشرقية - إيمان مهنى

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون، وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لإعادة الإنضباط للشارع.

أكد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وتطبيق القانون على غير الملتزمين حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن.

ومن جانبه استعرض مدير إدارة شرطة المرافق بالشرقية مجهودات الإدارة والوحدات التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء خلال الفتره من 1 / 3 /2023 حتى 15 / 7 / 2023 ، حيث تم شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات وضبط المخالفات أسفرت عن تحرير 50875 محضر كالآتي:

284 محضر لمحلات مخالفة لمواعيد الغلق المحددة، و 18675 محضر مضبوطات لمخالفات متنوعة، 25890 حالة رفع اشغالات، 621 حالة إزالة سلالم مخالفة وتندات وبلدوره وأرصف، 157 حالة تأمين حالات غلق محلات مخالفة بمشاركة الأحياء ومجالس المدن، تحرير 418 محضر لباعة جائلين، تحرير 3514 محضر اشغال طريق، و- ضبط 844 حاله استخدام شيشه بالمقاهي، و ضبط 274 مخالفة لإلقاء مخالفات بالطريق العام وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات المضبوطة.