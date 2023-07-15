أسماء الضحايا بعد ارتفاع عددهم في حادث عقار باكوس شرق الإسكندرية

ارتفع ضحايا انهيار سور من عقار بشارع مصطفى كامل بنطاق حى شرق الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية، إلى 3 حالات وفاة شخصين، وسيدة وإصابة 3 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتبين أن أسماء المتوفين هما " مصطفى خميس " بائع، " وسيف الله سيد " و" سهير حجاج " ربة منزل، تصادف مرورها أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم الرمل أول يفيد بانهيار بلكونه من الطابق الثالث والثانى بعقار بشارع مصطفى كامل بمنطقة باكوس وأنباء عن سقوط ضحايا، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص، من بينهم سيدة وإصابة 3آخرين، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع، وذلك فور ورود بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثانى على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحى شرق.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدنى والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إدارى للعقار من السكان مع عمل كوردون أمنى حول العقار حفاظًا على سلامة المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.