7 فوائد صحية مذهلة لزيت الزيتون.. منها خفض الكولسترول السيئ

كتبت إيناس البنا

وسط التركيز المتزايد على الصحة الشخصية، ازداد الطلب على زيت الزيتون كعنصر أساسي في المطبخ، فقد جعله تعدد الاستخدامات والفوائد الصحية المحتملة خيارًا شائعًا للأفراد الذين يهدفون إلى دمج مكونات صحية في وجباتهم، وبالتالي، يتم الآن استخدام زيت الزيتون لأغراض الطهي المختلفة ، بما يتجاوز تطبيقاته التقليدية.

لماذا زيت الزيتون مهم وتأثيره على الصحة؟ مع توفر خيارات زيت الزيتون المختلفة ، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والخفيف جدًا ، أصبح لدى الأفراد الآن المزيد من الخيارات التي يمكن أن تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة. سواء كان الأمر يتعلق برش زيت الزيتون البكر الممتاز على سلطة طازجة، أو استخدام زيت زيتون خفيف جدًا لقلي الخضار، أو اختيار زيت الزيتون للطبخ اليومي، فقد توسعت الاستخدامات المحتملة لزيت الزيتون. يؤكد هذا التغيير في أنماط استهلاك زيت الزيتون على الوعي المتزايد بفوائده الصحية المحتملة واستعداد الأفراد لتكييف ممارسات الطهي الخاصة بهم من أجل إعطاء الأولوية لرفاهيتهم. من خلال تبني هذه التحولات ودمج زيت الزيتون في روتين الطبخ اليومي ، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات استباقية نحو الحفاظ على نمط حياة أكثر صحة. وفقا لموقع "healthline" يعتبر زيت الزيتون خيارًا رائعًا لطهي، سواء كنت تقوم بإعداد الوصفات التقليدية أو المأكولات الإقليمية ، فإن زيت الزيتون يعمل بشكل جيد. وإليك السبب:

طعم محايد: يتمتع زيت الزيتون بنكهة محايدة تناسب جميع الأطباق ، مما يسمح للنكهات الأصيلة للطعام بالتألق.أخف وزنا وأكثر صحة: شيء رائع آخر عن زيت الزيتون هو أنه يحتوي على امتصاص منخفض ، مما يجعله خيارًا صحيًا للطهي. بالإضافة إلى أنه خيار ميسور التكلفة لأنك ستنتهي باستخدام كميات أقل.

الفوائد الصحية ​إليك ما يجب أن يخزنه كل مطبخ من زيت الزيتون: الأحماض الدهنية: زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأساسية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFA) والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) ، الموجودة أيضًا في الأفوكادو وبعض المكسرات ، والتي تعزز صحة القلب وتحسن الصحة العامة. إمكانية خفض نسبة الكوليسترول وتحسين التمثيل الغذائي: يمكن أن يساعد ما يحتويه زيت الزيتون على خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة مستويات الكوليسترول HDL "الجيد" . كما أنه يحسن التمثيل الغذائي ، ويساهم في نمط حياة أكثر استباقية.

مضادات الأكسدة: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة ، مثل مادة البوليفينول ، التي تقاوم الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم. هذا يعزز صحة القلب ويساعد على الوقاية من أمراض نمط الحياة المختلفة.

الفيتامينات: يحتوى زيت ثفل الزيتون على الفيتامينات مثل A ، D ، E ، K أثناء عملية التصنيع ، يميل إلى تقديم فوائد صحية إضافية:

فيتامين أ: يدعم صحة البصر.

فيتامين د: ضروري لتقوية العظام والأسنان ووظيفة المناعة.

فيتامين هـ: يعزز صحة الجلد والشعر ويحمي من أضرار الأكسدة.

فيتامين ك: يساعد في التئام الجروح بسرعة.