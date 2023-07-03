5 أطعمة تقلل التهاب المفاصل.. منها زيت الزيتون والسبانخ

كتبت ميرفت رشاد

التهاب المفاصل هو حالة تسبب الألم والتيبس، قد تتفاقم الأعراض مع تقدم العمر، إذا تُرك الشكل الحاد من التهاب المفاصل دون رقابة، يمكن أن يسبب صعوبة في الحركة وإكمال المهام اليومية في بعض الحالات، قد تتشوه المفاصل، غالبًا ما يُنصح الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل بالحفاظ على وزن صحي، يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا مهمًا في إدارة التهاب المفاصل، يجب أن تكون محملة بالأطعمة المضادة للالتهابات، يمكن لهذه الأطعمة أن تخفف الالتهاب وتساعد في تقليل شدة الأعراض، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الأطعمة المضادة للالتهابات 1. الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أن تساعد الخضروات الورقية ، وخاصة السبانخ ، في تقليل الالتهاب، يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة مع العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكنك إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة.

2. زيت الزيتون يقدم زيت الزيتون العديد من الفوائد الصحية، كما أنه صحي لمرضى التهاب المفاصل، وفقًا للدراسات ، فإن استخدام زيت الزيتون لمدة ستة أسابيع يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب. يمكن استخدام زيت الزيتون للطبخ أو كصلصة للسلطة.

3. المكسرات يتم تحميل المكسرات ببعض العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للعمل بشكل صحيح. تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز على خصائص مضادة للالتهابات، يمكنك إضافة هذه باعتدال إلى نظامك الغذائي. 4. البرتقال تحتوي ثمار الحمضيات على فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على أعراض الأمراض المضادة للالتهابات، البرتقال هو أحد ثمار الحمضيات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، يُنصح أيضًا بإضافة ما يكفي من الفاكهة إلى نظامك الغذائي.