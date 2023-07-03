5 أطعمة تقلل التهاب المفاصل.. منها زيت الزيتون والسبانخ

التهاب المفاصل هو حالة تسبب الألم والتيبس، قد تتفاقم الأعراض مع تقدم العمر، إذا تُرك الشكل الحاد من التهاب المفاصل دون رقابة، يمكن أن يسبب صعوبة في الحركة وإكمال المهام اليومية في بعض الحالات، قد تتشوه المفاصل، غالبًا ما يُنصح الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل بالحفاظ على وزن صحي، يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا مهمًا في إدارة التهاب المفاصل، يجب أن تكون محملة بالأطعمة المضادة للالتهابات، يمكن لهذه الأطعمة أن تخفف الالتهاب وتساعد في تقليل شدة الأعراض، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
5 أطعمة تقلل التهاب المفاصل.. منها زيت الزيتون والسبانخالإثنين، 03 يوليو 2023 03:00 م
زيت الزيتون يقلل التهاب المفاصل
كتبت ميرفت رشاد
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