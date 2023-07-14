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29 ألفا و519 طالبا بالشهادة الإعدادية بالجيزة يبدأون غدا امتحانات الدور الثانى

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:55 م
29 ألفا و519 طالبا بالشهادة الإعدادية بالجيزة يبدأون غدا امتحانات الدور الثانى امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تنطلق امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) بمحافظة الجيزة، يوم غد السبت الموافق 15 يوليو، والتي تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

 

ومن ناحيته، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (29519) طالبا وطالبة، مقسمين على (103) لجنة.

 

وأشار أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأوضح أن الطلاب يؤدون في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 16 يوليو امتحان مادتي الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 17 يوليو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الاربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية) لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

 


الشهادة الاعدادية

الدور الثاني

امتحانات الدور الثاني

تعليم الجيزة

الجيزة



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