اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة شاب بعد إصابته بنزيف مفاجئ داخل مسكنه فى الدقهلية

الجمعة، 14 يوليو 2023 06:38 م
وفاة شاب بعد إصابته بنزيف مفاجئ داخل مسكنه فى الدقهلية وفاة - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب يعيش بمفرده داخل مسكنه بمركز منية النصر محافظة الدقهلية، مصرعه وذلك بعدما أصيب بنزيف بالأنف ووفاته، وجرى نقل جثمانة لمشرحة مستشفى منية النصر تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول "أحمد .م.ا.م"، 37 عامًا، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بندر منية النصر، جثة هامدة، وبه اصابة عبارة عن نزيف بالأنف وكدمة بالوجه أعلى الحاجب الأيسر وآثار زرقة بالصدر واليدين.
 
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بسؤال والدته "70 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت بأن المتوفى مقيم بمفرده بشقه بالطابق الثاني بذات العقار سكنهم وحال توجهها له اليوم للاطمئنان عليه وتقديم الطعام له فوجئت به مسجى على وجهه بأرضية غرفة نومه، يرتدي ملابسة كامله، فقامت بمساعدة شقيقية بنقله الى المستشفى وتبين وفاته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .
 
بالانتقال لمحل الواقعة والمعاينة، تبين أن الشقه محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني بعقار مكون من طابقين وتبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ ولاتوجد شبهة جنائية، فيما أكد تقرير مفتش الصحه بالكشف الطبي الظاهري على جثمان المتوفي تبين وجود نزيف بالأنف وكدمة بالوجه أعلى الحاجب الأيمن وزرقه بالوجه والصدر واليدين ولا يمكن الجزم بسبب الوفاه،  تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز منية النصر، والعرض على النيابة العامة.

الدقهليه

اخبار الحوادث

مركز منية النصر

وفاة شاب



الموضوعات المتعلقة

مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعى فى الغربية

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:41 م

التحريات تتوصل لهويه شخص لقى مصرعه غرقا فى مياه البحر الصغير بالدقهلية

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:17 م

مصرع سيدة مجهولة الهوية أسفل عجلات "قطار المنصورة- المطرية" بالدقهلية

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:49 م

مصرع شاب فى حادث بدراجته النارية فى الدقهلية

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:48 م

المعاينة تكشف ملابسات سقوط سيارة بترعة المريوطية ومصرع قائدها فى البدرشين

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:59 ص

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة