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وزير التعليم يوضح تفاصيل وضع امتحانات الثانوية العامة وتصحيح الأسئلة

الجمعة، 14 يوليو 2023 05:30 م
وزير التعليم يوضح تفاصيل وضع امتحانات الثانوية العامة وتصحيح الأسئلة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنه لا توجد لجنة مختصة بوضع امتحانات الثانوية العامة، وهذه ميزة مضافة لامتحانات هذا العام، وأن امتحانات الثانوية العامة تم سحبها من بنك الأسئلة وهناك لجنة مختصة بمراجعة الامتحان قبل الطباعة لضمان الجودة ومطابقة المواصفات.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أنه قبل بدء إجراءات تصحيح أوراق الإجابة لكل امتحان هناك لجنة من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة للتأكد من أن النموذج منضبط تماما ومطابق أيضا للمواصفات.
 
وقال إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكتروني بالكامل بالنسبة لأوراق البابل شيت حتى أنه لأول مرة يكون هناك تظليل لرقم الجلوس بحيث يتم إدخال البيانات إلكترونيًا بحيث يقرأ جهاز التصحيح رقم جلوس الطالب من خلال التظليل.
 
وبخصوص الأسئلة المقالية فإنه يتم تصحيحها من خلال معلمين متخصصين في المادة، حيث هناك اثنين مصححين لكل سؤال، وإذا كانت الفارق بين تقييم هذا المعلم، وذاك، يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من التقييمين، وإذا زاد الفارق بين تقييم المعلمين عن نصف درجة يذهب السؤال لمدقق ثالث لمنح الدرجة للطالب.

التربية والتعليم

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تدقيق امتحانات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023



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