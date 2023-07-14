وزارة الدفاع البيلاروسية تؤكد: مقاتلو فاجنر يدربون جنودنا

وكالات

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، الجمعة، إن مقاتلين من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنوداً في البلاد.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر مقاتلي فاجنر يدربون جنوداً من بيلاروس في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

وقالت الوزارة: "مقاتلو فاجنر يقومون بمهام كمدربين في عدد من التخصصات العسكرية".

وساعد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في التوسط لإبرام اتفاق لإنهاء تمرد مسلح قصير الأجل شنته مجموعة فاجنر يومي 23 و24 يونيو عندما سيطرت المجموعة على مدينة روستوف بجنوب روسيا، وتحركت المجموعة باتجاه موسكو وأسقطت عدداً من طائرات الهليكوبتر العسكرية وقتلت طياريها.

وبموجب الاتفاق، أمر يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر، جنوده بالتراجع ووافق على الانتقال إلى بيلاروس مقابل أن تسقط روسيا تهم التمرد.

ولم يظهر بريجوجين علانية منذ مغادرة مدينة روستوف في 24 يونيو، وقال لوكاشينكو إنه عاد إلى روسيا.