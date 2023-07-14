هل ترغب في الاطمئنان على صحة قلبك؟ فحوصات هتساعدك

كتبت فاطمة خليل

تتزايد حالات فشل القلب أو النوبات القلبية والسكتة الدماغية يومًا بعد يوم، وتحدث بسبب انقطاع التدفق الطبيعي للدم إلى القلب أو الدماغ - العضوين الأكثر حيوية، فى هذا التقرير نتعرف على الاختبارات التي يجب أن يخضع لها الشخص لاستبعاد أو تشخيص مشكلة في القلب، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

１- مخطط كهربية القلب (ECG / EKG) يقيس هذا الاختبار النشاط الكهربائي للقلب لتقييم إيقاعه واكتشاف أي تشوهات.

２- اختبار التحمل

يُعرف أيضًا باسم اختبار تحمل التمرين ، ويقيم مدى جودة أداء قلبك أثناء النشاط البدني. يساعد في تقييم استجابة القلب للتوتر ويمكنه اكتشاف حالات مثل مرض الشريان التاجي.

３- مخطط صدى القلب

يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنشاء صور لبنية القلب ووظيفته. إنه يوفر معلومات قيمة حول قدرة ضخ القلب ، ووظيفة الصمام ، والصحة العامة.

４- قسطرة القلب

يتضمن هذا الإجراء تمرير أنبوب رفيع (قسطرة) عبر وعاء دموي إلى القلب. يسمح بتصور تدفق الدم ، وقياس الضغط داخل القلب ، وتقييم أي انسداد أو تشوهات.

５- تحاليل الدم

يمكن أن توفر اختبارات الدم المختلفة معلومات حول صحة القلب ، بما في ذلك مستويات الكوليسترول ، وخصائص الدهون ، والمؤشرات الحيوية مثل تروبونين ، والتي يمكن أن تشير إلى تلف القلب.

６- الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي

يمكن أن توفر اختبارات التصوير هذه صورًا مفصلة لبنية القلب ، مما يسمح بتقييم أي تشوهات هيكلية أو انسداد أو تلف.

من المهم ملاحظة أن الاختبارات المحددة الموصى بها قد تختلف تبعًا للظروف الفردية ووجود أي أعراض أو عوامل خطر.

تعتبر استشارة أخصائي الرعاية الصحية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الاختبارات الأكثر ملاءمة لصحة قلبك.